«Север в лицах». Даниил Ефимов: каково быть врачом на Севере

9 апреля гостем Мурманской областной научной библиотеки станет врач ортопед-травматолог, заведующий травматологическим отделением Мурманского областного клинического многопрофильного центра Даниил Ефимов.

Каково быть врачом на Севере и есть ли специфические особенности у работы ортопеда-травматолога в Заполярье? Как заниматься спортом, чтобы не навредить собственному здоровью? Как соблюсти баланс между насыщенным рабочим графиком и отдыхом? Что читают врачи в свободное время? Ответы на эти вопросы узнают участники встречи.

Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале библиотеки: https://clck.ru/344EjM

Встреча с Даниилом Ефимовым состоится в 14.00 в подиум-холле, 4-й этаж Мурманской областной научной библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457259793%2Falbum-44573273_00%2Frev