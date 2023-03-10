«Север в лицах», или История одного успеха

19 марта в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт встреча в рамках проекта «Север в лицах». Она посвящена историям успеха на Севере. Ключевой посыл проекта — на Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, гостем станет Илона Голуда — художник, преподаватель, участница международных и всероссийских арт-проектов и фестивалей, выпускница образовательного проекта художественного музея «Сезоны современного искусства», резидент Центра современного искусства «21А», участница ежегодных выставок художников Мурманска «Заполярье».

Илона поделится своими мыслями о том, обязательно ли для художника профессиональное образование, какие возможности открываются перед выпускниками художественных школ, совместимы ли преподавание и творческая деятельность, как начинающему художнику заявить о себе.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457258823%2Falbum-44573273_00%2Frev