В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.05.26 10:00

«Север вахтой не поднимешь. Его можно только полюбить и выбрать», - Андрей Чибис на отчётно-программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»

В Петербурге 1 мая завершил работу отчётно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Ключевыми темами стали поддержка семей с детьми и здравоохранение. В форуме участвовали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев и вице-премьер Татьяна Голикова.

На мероприятии секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о предложениях по формированию Арктического раздела народной программы.

Форум объединил представителей регионов, сторонников партии и федеральных органов власти. Ключевые темы — поддержка семей, доступная медицина и формирование комфортных условий для жизни с детьми. В делегацию Мурманской области вошли более 25 человек, в том числе депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Эвелина Макарова, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, региональный координатор «Женского движения» партии «Единая Россия» Анна Гришко, главный врач Мурманской областной клинической больницы Екатерина Сулима и заместитель главного врача по хирургии Мурманского онкологического диспансера Роман Пономарев.

Губернатор подчеркнул, что для северных регионов развитие социальной сферы и поддержка семей — базовое условие устойчивого роста. Народная программа «Единой России» «На Севере — ЖИТЬ!» уже даёт результат: в 2023 году впервые с 1989 года в Мурманскую область приехали больше людей, чем уехали, а число многодетных семей с 2019 года выросло на 44,5%. Эти показатели стали итогом комплексной работы — создания рабочих мест, обновления системы образования, развития социальной инфраструктуры и адресной поддержки семей, включая запуск арктической ипотеки под 2%.

Глава региона отметил, что Арктика требует особого подхода: сложные климатические условия предполагают опережающее развитие и дополнительные меры, в том числе с участием федерального финансирования. В этой логике предложено закрепить в народной программе отдельный Арктический раздел, ориентированный на качество жизни в северных городах и доведение ключевых проектов до результата.

По его словам, это позволит системно развивать Арктическую зону как единое пространство — с акцентом на инфраструктуру, экономику и социальную сферу, включая развитие Северного морского пути.

«Север вахтой не поднимешь. Его можно только полюбить и выбрать. Наша задача — сделать так, чтобы Арктика была не только местом работы, но и местом жизни — комфортным и перспективным», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, форум «Есть результат!» проходил в рамках серии окружных мероприятий партии «Единая Россия», где подводятся итоги реализации народной программы и формируются предложения в её обновлённую версию.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566920/#&gid=1&pid=22

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:45«Авторадио. Классика. Дуэты» Концерт в Кремле '2025 (16+)23:30«В ожидании Дали». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять