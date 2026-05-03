«Север вахтой не поднимешь. Его можно только полюбить и выбрать», - Андрей Чибис на отчётно-программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»

В Петербурге 1 мая завершил работу отчётно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Ключевыми темами стали поддержка семей с детьми и здравоохранение. В форуме участвовали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев и вице-премьер Татьяна Голикова.

На мероприятии секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о предложениях по формированию Арктического раздела народной программы.

Форум объединил представителей регионов, сторонников партии и федеральных органов власти. Ключевые темы — поддержка семей, доступная медицина и формирование комфортных условий для жизни с детьми. В делегацию Мурманской области вошли более 25 человек, в том числе депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Эвелина Макарова, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, региональный координатор «Женского движения» партии «Единая Россия» Анна Гришко, главный врач Мурманской областной клинической больницы Екатерина Сулима и заместитель главного врача по хирургии Мурманского онкологического диспансера Роман Пономарев.

Губернатор подчеркнул, что для северных регионов развитие социальной сферы и поддержка семей — базовое условие устойчивого роста. Народная программа «Единой России» «На Севере — ЖИТЬ!» уже даёт результат: в 2023 году впервые с 1989 года в Мурманскую область приехали больше людей, чем уехали, а число многодетных семей с 2019 года выросло на 44,5%. Эти показатели стали итогом комплексной работы — создания рабочих мест, обновления системы образования, развития социальной инфраструктуры и адресной поддержки семей, включая запуск арктической ипотеки под 2%.

Глава региона отметил, что Арктика требует особого подхода: сложные климатические условия предполагают опережающее развитие и дополнительные меры, в том числе с участием федерального финансирования. В этой логике предложено закрепить в народной программе отдельный Арктический раздел, ориентированный на качество жизни в северных городах и доведение ключевых проектов до результата.

По его словам, это позволит системно развивать Арктическую зону как единое пространство — с акцентом на инфраструктуру, экономику и социальную сферу, включая развитие Северного морского пути.

«Север вахтой не поднимешь. Его можно только полюбить и выбрать. Наша задача — сделать так, чтобы Арктика была не только местом работы, но и местом жизни — комфортным и перспективным», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, форум «Есть результат!» проходил в рамках серии окружных мероприятий партии «Единая Россия», где подводятся итоги реализации народной программы и формируются предложения в её обновлённую версию.

