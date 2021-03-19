Север вновь объединил специалистов библиотек на методических онлайн-встречах

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошёл библиотечный вебинар в рамках цикла методических онлайн-встреч «Север объединяет». В 2020 году участниками вебинара стали библиотечные специалисты Мурманской области, республики Коми и Архангельской области. В этом году к проекту «Север объединяет» присоединилась Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В.А. Каверина.

Специалисты из Мурманска и Пскова нашли профессиональные точки соприкосновения – каждая из библиотек проводит крупные мероприятия, посвященные популярному литературному герою Гарри Поттеру.

Полина Бабёнышева, заведующая сектором отдела социокультурных коммуникаций Псковской областной библиотеки, рассказала, как в 2020 и 2021 году проходила Всемирная ночь Гарри Поттера для юных псковичей. Даже в условиях ограничения культурно-массовой деятельности находчивые библиотекари придумали, как порадовать своих читателей.

Мария Бобкова, ведущий библиотекарь молодежного центра «БиблиоДвиж» на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, поделилась опытом проведения библиотечного фестиваля «Один день в Хогвартсе», который проходит уже 3-й год подряд и неизменно привлекает огромное количество поклонников юного волшебника. Заведующая отделом детского чтения детско-юношеской библиотеки Галина Загреба рассказала, как в рамках фестиваля был организован квест для младших школьников «Школа магов и волшебников».