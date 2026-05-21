Север выбирает сильных: в Мурманске состоялись областные соревнования «Призывник»

В мурманском Легкоатлетическом манеже около 200 юношей из 11 городов Мурманской области собрались для участия в поединках по самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. На ковре и татами юные северяне показывали характер: умение бороться честно, держать удар, уважать соперника и не сдаваться до финального свистка.

На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, сенатор Российской Федерации, заслуженный мастер спорта Лариса Круглова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, участник СВО и Герой России Александр Панасюк, а также представители силовых структур и общественных организаций Мурманской области.

«Дзюдо, самбо, греко-римская борьба — это не просто виды спорта. Это школа характера, где воспитываются воля, уважение к сопернику и умение не сдаваться. Каждый из вас уже сделал главный выбор — выбор силы, дисциплины и движения вперёд. Желаю вам честных схваток, ярких побед и только чистых приёмов. Пусть поддержка тренеров, родителей и товарищей помогает вам сегодня показать всё, на что вы способны», — обратилась к участникам глава регионального Минспорта Светлана Наумова.

Кроме того, турнире почетные гости в торжественной обстановке вручили квалификационные книжки и значки 1 спортивного разряда Артему Антипову, Адаму Троянову и Артему Парфацкому.

«Призывник» собрал тех, кто выбирает труд, дисциплину и движение вперёд. Здесь были напряжённые схватки, поддержка тренеров, волнение родителей и победы, которые запомнятся надолго.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в Мурманской области поддержка физической культуры и спорта осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568068/#&gid=1&pid=6

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
