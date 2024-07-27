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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 15:00

«Север звучит!»: при поддержке областного правительства в Кольском Заполярье пройдёт фестиваль-конкурс патриотической песни

В октябре в Мурманской области пройдёт межрегиональный фестиваль патриотической песни «Север звучит!». Мероприятие проводится региональной организацией по реализации проектов в области культуры «Созвездие» при поддержке гранта областного Минкульта для проектов областных культурных НКО.

Программа фестиваля конкурса будет посвящена 80-летию разгрома немецко-фашистских войск на Кольском полуострове. Помимо исполнительских конкурсных номинаций, участники могут претендовать на звание лауреатов спецпризов за лучшую тематическую авторскую песню и лучшее исполнение песни о родном крае.  

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль проводится при содействии областного Дворца культуры имени С.М. Кирова, областного краеведческого музея и областной филармонии, а также культурно-досугового центра «Платформа» в Печенге. 

Узнать подробности о мероприятии и условиях участия можно в сообществе организаторов «ВКонтакте». 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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