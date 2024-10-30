«Север звучит!»: в первом межрегиональном конкурсе патриотической песни приняли участие более 200 исполнителей

В Мурманской области впервые состоялся конкурс патриотической песни «Север звучит!», посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он объединил артистов из городов-героев, городов воинской славы и трудовой доблести. На сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова выступили более 200 исполнителей из 9 регионов: солисты, дуэты, квартеты, трио, хоры и ансамбли из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Гатчины, Больших Колпан, Подольска, Быково, Твери, Ярославля, Ижевска, Шебекино и Волгодонска.

Творческие работы участников оценивали ведущие деятели культуры страны – заведующий отделом музыкального искусства Дома народного творчества имени В.Д. Поленова и заслуженный работник культуры РФ Анатолий Цэп, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового исполнительства Санкт-Петербургского Института культуры Екатерина Левицкая, солистка Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова Виктория Бобкова и российский мультиинструменталист Тимур Ведерников.

В программу конкурса вошли отборочные прослушивания, а также выступления перед военнослужащими и семьями участников СВО, мастер-классы от членов жюри и экскурсии по памятным местам Кольского Заполярья.

В числе лауреатов фестиваля-конкурса – коллективы и исполнители из Мурманской и Ленинградской областей, Ярославля, Твери, Санкт-Петербурга. Обладателями главного приза – Кубка губернатора Мурманской области – стал дуэт из города Шебекино Белгородской области Анна Хохлова и Карина Титова за номер «Сердце земли моей».

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Министерством культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/