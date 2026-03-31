«Север звучит!»: в Североморске названы победители патриотического фестиваля

Во Дворце культуры «Строитель» города Североморск завершился фестиваль-конкурс патриотической песни «Север звучит!». Этот грандиозный праздник музыки и души собрал на одной сцене более 350 талантливых исполнителей из разных уголков Кольского Заполярья: Мурманска, Североморска, Оленегорска, Апатитов, Ловозера, Мурмашей, Молочного, Печенги и Зеленоборского.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, возглавившая жюри, высоко оценила настрой участников:

«На одной сцене собрались барды, эстрадные и народные исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и даже рок-коллективы. Такие разные артисты и репертуар, но всех их объединяло одно — желание донести до зрителя свои эмоции и чувства через песню, заявить единым творческим порывом: «Победа будет за нами!». Когда артисты и зрители поют вместе, тогда по-настоящему звучит Север. Поздравляю победителей и благодарю всех организаторов за этот прекрасный праздник музыки и единства».

В состав жюри также вошли Светлана Ляшова, ведущий методист по вокально-хоровому жанру Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова и Денис Сизых из Москвы, ведущий специалист по вокально-хоровому жанру Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова.

По итогам фестиваля в пяти номинациях отобраны лучшие сольные исполнители и коллективы. Они станут участниками регионального этапа Всероссийского конкурса исполнителей патриотической песни имени Иосифа Давыдовича Кобзона, который состоится в Мурманске и Североморске 18-19 апреля.

