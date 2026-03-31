«Север звучит!»: в Североморске названы победители патриотического фестиваля

Во Дворце культуры «Строитель» города Североморск завершился фестиваль-конкурс патриотической песни «Север звучит!». Этот грандиозный праздник музыки и души собрал на одной сцене более 350 талантливых исполнителей из разных уголков Кольского Заполярья: Мурманска, Североморска, Оленегорска, Апатитов, Ловозера, Мурмашей, Молочного, Печенги и Зеленоборского.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, возглавившая жюри, высоко оценила настрой участников:

«На одной сцене собрались барды, эстрадные и народные исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и даже рок-коллективы. Такие разные артисты и репертуар, но всех их объединяло одно — желание донести до зрителя свои эмоции и чувства через песню, заявить единым творческим порывом: «Победа будет за нами!». Когда артисты и зрители поют вместе, тогда по-настоящему звучит Север. Поздравляю победителей и благодарю всех организаторов за этот прекрасный праздник музыки и единства».

В состав жюри также вошли Светлана Ляшова, ведущий методист по вокально-хоровому жанру Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова и Денис Сизых из Москвы, ведущий специалист по вокально-хоровому жанру Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова.

По итогам фестиваля в пяти номинациях отобраны лучшие сольные исполнители и коллективы. Они станут участниками регионального этапа Всероссийского конкурса исполнителей патриотической песни имени Иосифа Давыдовича Кобзона, который состоится в Мурманске и Североморске 18-19 апреля.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564725/#&gid=1&pid=3

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
