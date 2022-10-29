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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.22 15:00

«Севербаскет» выступил в первом туре чемпионата России среди юношей до 19 лет в Казани

Сборная Мурманской области «Севербаскет» успешно проводит сезон в детско-юношеской баскетбольной лиге. В Казани прошел первый тур чемпионата России, где заполярные игроки встретились с соперниками, которые входят в ТОП – 12 по стране. Баскетболисты одержали 1 победу из 5. Всего в соревнованиях принимают участие 42 команды.

«Игры с сильными соперниками помогают сплотить коллектив северян. Мы проводим серьезную работу перед следующим туром, который состоится в декабре. Настроены идти только вперёд!», – прокомментировал главный тренер Дмитрий Загнойко.

На данный момент юноши проводят тренировочный сбор в Санкт-Петербурге. Ранее в культурной столице региональная сборная победила в двух играх из трех в первом этапе северо-западной баскетбольной лиги и провела товарищескую встречу с Калининской спортивной школой, что помогло войти в игровой режим перед всероссийским чемпионатом.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в «Севербаскет» входит 18 лучших игроков из Мурманска, Кандалакши, Полярного, Мончегорска, Ковдора и Апатитов. Правительством Мурманской области было выделено 10 млн рублей на поддержку команды в 2021 и 2022 году. По решению главы региона будет создана молодежная сборная по баскетболу, что даст шанс совершеннолетним баскетболистам продолжить спортивную карьеру в Заполярье.

 

 

Фото: https://vk.com/club206296648?z=photo-206296648_457239490%2Fwall-206296648_589

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