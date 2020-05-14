Северная креветка завоевывает рынок

Вылов креветки в Северном бассейне сохраняет положительную динамику: к началу мая прирост к уровню 2019 года превышает 30%. По оценкам науки, ресурс находится в хорошем состоянии – к добыче в этом году рекомендовано до 50 тысяч тонн.

Российский промысел северной креветки в Баренцевом море последние годы переживает подъём. Если в 2017 году вылов составил чуть более 3,7 тысячи тонн, то уже в 2018 году рост оказался трехкратным – 12 тысяч тонн, а в 2019 году рыбаки и вовсе извлекли из глубин почти 27,9 тысячи тонн.

Как пишет «Fishnews», результаты первых месяцев 2020 года говорят о продолжении этой тенденции. По данным отраслевой системы мониторинга, к 7 мая добыто 8,1 тысячи тонн креветки по сравнению с 6 тыс. тонн годом ранее. На текущий год ВНИРО рекомендовал к изъятию до 50 тысяч тонн северной креветки в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море.

Интерес к этому объекту промысла со стороны пользователей также рос стремительно. В 2017 году креветку ловили только 9 организаций, через год – уже 17, а в 2019 году – 23 компании. К освоению ресурса активно подключились крупнейшие игроки на Северном бассейне, что на короткое время даже породило ажиотажный спрос на креветколовные суда.

В прошлом году максимальный вылов креветки обеспечили предприятия из северных регионов – Мурманской области, Карелии и Архангельской области. Однако в промысле этого пока не квотируемого вида участвовали и компании, зарегистрированные в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Приморском крае.

В российской части Баренцева моря креветку ловят преимущественно траловым способом. Более 80% улова поступает на внутренний рынок, рассказали «Fishnews» в Союзе рыбопромышленников Севера. Как правило, это креветка в варено-мороженом виде. По словам участников рынка, особых проблем со сбытом не наблюдается, продукция востребована и, несмотря на довольно высокую стоимость, пользуется спросом.

Экспорт креветки с Северного бассейна также постепенно растет. По данным ФТС, в 2018 году за рубеж было реализовано менее 1,2 тысячи тонн, в 2019 году – 5,2 тысячи тонн. Однако на внешний рынок уходит в основном сыро-мороженая продукция.

Серьезных опасений по чрезмерному давлению рыболовства на запасы креветки у учёных пока нет. «Промысловый запас северной креветки Баренцева моря и сопредельных вод на протяжении всей истории ее специализированного промысла, в том числе в последние десять лет, находился в удовлетворительном и хорошем состоянии. С начала промысла этого вида ракообразных в середине 1970-х годов не наблюдалось признаков перелова», – рассказали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Недавние исследования также говорят о росте запасов. В 2019 году отмечена максимальная промысловая биомасса северной креветки за всю историю экосистемных съёмок. По мнению специалистов, такая динамика обусловлена несколькими причинами, главная из которых – многолетнее отсутствие целенаправленной добычи этого вида ракообразных.

При этом ученые не исключают возможности перелова креветки на локальных участках в силу мозаичности ее пространственного распределения. Негативное влияние может оказать и высокий уровень хищничества со стороны трески. Эти факторы заставляют науку с осторожностью подходить к прогнозам будущего вылова, несмотря на весьма оптимистичные оценки биомассы северной креветки.