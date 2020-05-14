Горячий график теплоэнергетиков на прохладное лето 2020 годаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Караул! Мы в Белокаменке!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.20 15:20

Северная креветка завоевывает рынок

Вылов креветки в Северном бассейне сохраняет положительную динамику: к началу мая прирост к уровню 2019 года превышает 30%. По оценкам науки, ресурс находится в хорошем состоянии – к добыче в этом году рекомендовано до 50 тысяч тонн.

Российский промысел северной креветки в Баренцевом море последние годы переживает подъём. Если в 2017 году вылов составил чуть более 3,7 тысячи тонн, то уже в 2018 году рост оказался трехкратным – 12 тысяч тонн, а в 2019 году рыбаки и вовсе извлекли из глубин почти 27,9 тысячи тонн.

Как пишет «Fishnews», результаты первых месяцев 2020 года говорят о продолжении этой тенденции. По данным отраслевой системы мониторинга, к 7 мая добыто 8,1 тысячи тонн креветки по сравнению с 6 тыс. тонн годом ранее. На текущий год ВНИРО рекомендовал к изъятию до 50 тысяч тонн северной креветки в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море.

Интерес к этому объекту промысла со стороны пользователей также рос стремительно. В 2017 году креветку ловили только 9 организаций, через год – уже 17, а в 2019 году – 23 компании. К освоению ресурса активно подключились крупнейшие игроки на Северном бассейне, что на короткое время даже породило ажиотажный спрос на креветколовные суда.

В прошлом году максимальный вылов креветки обеспечили предприятия из северных регионов – Мурманской области, Карелии и Архангельской области. Однако в промысле этого пока не квотируемого вида участвовали и компании, зарегистрированные в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Приморском крае.

В российской части Баренцева моря креветку ловят преимущественно траловым способом. Более 80% улова поступает на внутренний рынок, рассказали «Fishnews» в Союзе рыбопромышленников Севера. Как правило, это креветка в варено-мороженом виде. По словам участников рынка, особых проблем со сбытом не наблюдается, продукция востребована и, несмотря на довольно высокую стоимость, пользуется спросом.

Экспорт креветки с Северного бассейна также постепенно растет. По данным ФТС, в 2018 году за рубеж было реализовано менее 1,2 тысячи тонн, в 2019 году – 5,2 тысячи тонн. Однако на внешний рынок уходит в основном сыро-мороженая продукция.

Серьезных опасений по чрезмерному давлению рыболовства на запасы креветки у учёных пока нет. «Промысловый запас северной креветки Баренцева моря и сопредельных вод на протяжении всей истории ее специализированного промысла, в том числе в последние десять лет, находился в удовлетворительном и хорошем состоянии. С начала промысла этого вида ракообразных в середине 1970-х годов не наблюдалось признаков перелова», – рассказали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Недавние исследования также говорят о росте запасов. В 2019 году отмечена максимальная промысловая биомасса северной креветки за всю историю экосистемных съёмок. По мнению специалистов, такая динамика обусловлена несколькими причинами, главная из которых – многолетнее отсутствие целенаправленной добычи этого вида ракообразных.

При этом ученые не исключают возможности перелова креветки на локальных участках в силу мозаичности ее пространственного распределения. Негативное влияние может оказать и высокий уровень хищничества со стороны трески. Эти факторы заставляют науку с осторожностью подходить к прогнозам будущего вылова, несмотря на весьма оптимистичные оценки биомассы северной креветки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северная креветка завоевывает рынок
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
13.05.20 21:19
Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области
Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
Комментарий к новости:Недобросовестный подрядчик должен выполнить все работы в сквере около памятника С.М. Кирову
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области подскочили цены на яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро – почти на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 537 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика