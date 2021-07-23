Северная погода сорвала генеральную репетицию военно-морского парада на Северном флоте

Генеральная репетиция торжественных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ России на Северном флоте, изначально спланированная на 23 июля, была перенесена на следующий день из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. Температура воздуха в Североморске утром была около 7 градусов, порывистый ветер достигал скорости 17 м/с, временами шёл дождь со снегом.

Из-за штормовой погоды в Кольском заливе корабли малого водоизмещения заняли места у причалов. На кораблях первого ранга - большом противолодочном кораблей «Североморск», эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков» и атомных подводных ракетоносцах «Новомосковск» и «Казань» - была усилена вахта и приняты меры по обеспечению навигационной безопасности стоянки.

Генеральная репетиция военного и военно-морского парадов, а также военно-спортивного праздника в Североморске должна начаться в 11 часов 30 минут в субботу. В ней примут участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району: ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск» и атомный подводный ракетный крейсер «Казань», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск» и морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ельня», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и пограничный сторожевой корабль «Преданный».

В военно-спортивном празднике на акватории залива, в ходе которого североморцы продемонстрируют боевые возможности флота, также примут участие суда обеспечения: «Умба», морские буксиры «Виктор Тихонов» и «Анатолий Тарасов», большой гидрографический катер «Александр Макорта», пожарные, десантные катера и быстроходные лодки, а также вертолёты Ка-27. В общей сложности количество военной и специальной техники, задействованной в военно-спортивном празднике, составит более 30 единиц.

В ходе подготовки к мероприятиям главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и на флотах Министерством обороны были приняты беспрецедентные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции: 100 процентов личного состава экипажей кораблей и судов заблаговременно провакцинированы. Весь личный состав в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением минимизированы, все участники праздничных мероприятий находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

На всех кораблях и причальных зонах на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при подготовке к проведению торжественных мероприятий 25 июля также спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер с проведением подразделениями РХБ защиты дезинфекции всех площадок проведения и мест сбора участников и зрителей праздника.