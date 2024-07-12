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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.24 16:30

«Северная сказка»: в заполярной столице появилось новое игровое пространство для самых маленьких мурманчан

Площадка у детского сада №18 (ул. Капитана Копытова, 26) давно нуждалась в обновлении. На ней отсутствовали теневые навесы, в полярную ночь не хватало освещения, а домик для игр и пара старых песочниц наскучили ребятам.

Это подтолкнуло активных родителей и неравнодушных педагогов принять участие в программе «На Севере — твой проект», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает администрация города Мурманска, теперь у детского сада появилось новое игровое пространство «Северная сказка». Первыми его оценили воспитанники. Для мальчишек и девчонок устроили яркую программу с играми и эстафетами.

Площадка разделена на четыре интересные зоны, каждая из которых имеет разнообразное наполнение — физкультурный островок, автогородок, поляна сказок и северный островок.

В Мурманской области вновь стартовал отбор предложений в программу «На Севере — твой проект». Инициативы принимают по большому количеству направлений до 30 июля. Принять участие может каждый мурманчанин от 16 лет и старше, отправив заявку на портале «Наш Север». 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28084&page=1

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