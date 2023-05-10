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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.23 08:45

«Северная весна» - экспонат месяца на май в Мурманском областном краеведческом музее

Экспонатом месяца на май по результатам голосования была выбрана декоративная ваза «Северная весна», созданная в 1964 году. Предмет был передан в дар музею из Союза художников РСФСР в 1968 году Т.Н. Штакельбергом.

Как сообщает Мурманский областной краеведческий музей, автор этой вазы - Городецкий, Владимир Михайлович: художник по росписи фарфора, скульптор, художник оформитель. Занимался в Художественной школе при Ленинградском художественно-педагогическом училище (1938-1941 гг.) и живописной мастерской ЛФЗ (Ленинградский фарфоровый завод) (кон.1940-х гг.) Художник ЛФЗ с 1947 года.

Материал: фарфор; рисунок нанесён надглазурной росписью; высота изделия - 30,0 см; диаметр дна - 9,5 см; диаметр горла - 2,5 см.

Городецкого очень влекла природа. «Пустынные луга, пустынные леса, тишина стоит сказочная – это время не для потребителей – это самое удивительное время. У меня вообще самые любимые месяца это март и апрель – они удивительно совпадают с моими чувствами… Когда меня ранили, я потерял сознание. Пришёл в себя, открываю глаза и вижу – мох, такие мохнатенькие зелёные травинки, а между ним просвечивается ярко-коричневая каша, и полированные листки брусники – все это живёт, пахнет, там жучки всякие ползают…Нет, я не хотел быть убитым».

Работы Городецкого экспонировались на зарубежных выставках. Получил почётный диплом Международной академии керамики. В 1970 году состоялась выставка его произведений (Москва, Ленинград) Его работы имеются в ГРМ, в Музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.» (Москва) и других музеях.

 

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457268484%2Falbum-91580302_00%2Frev

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