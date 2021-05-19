Северное благоустройство и устойчивое развитие городов: образовательная программа «Городские практики» пройдёт в Мурманске

С 15 июня по 3 июля в Мурманске пройдут «Городские практики» – краткосрочная образовательная программа для специалистов в сфере развития городской среды. Программа включает образовательный интенсив для профессионального сообщества и открытые публичные события для студентов профильных вузов и заинтересованных горожан.

«Городские практики» – часть программы Архитекторы.рф, которую реализует ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Минстроя и правительства РФ. В Мурманске программа «Городские практики» организована совместно с Центром городского развития Мурманской области при поддержке министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас принципиально важно, что именно Мурманск вошёл в то небольшое число городов нашей страны, в которых состоится программа «Городские практики». Мы ведем объемную работу по улучшению качества городской среды в Мурманской области, улучшению жизни наших граждан. Реализуем масштабные проекты, такие как, например, «Наш Мурманск», где в комплексе подходим к решению проблемы. Проводим всероссийские и международные конкурсы на реконструкцию ключевых общественных пространств. Сейчас проходит конкурс на лучший проект преобразования главной площади Мурманска – Пять Углов. В этом году дадим старт проектированию «Парка Победы», который однозначно должен быть в городе-герое. И, конечно, не забываем о самом важном для каждого жителя – дворовых территориях. Считаю принципиально важным, что заполярные специалисты в рамках форума смогут получить мастер-класс от ведущих российских экспертов и познакомиться с лучшими практиками, мы сможем обменяться опытом. В дальнейшем, конечно, это поможет в нашей работе».

Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ: «Городская среда – важнейший фактор для комфортного проживания человека. Городская среда Мурманска формируется тремя основными факторами – расположением у воды, суровой зимой и наличием уникального арктического природного каркаса. Участники нового курса «Городских практик» на примере собственных проектов покажут, как в непростых климатических условиях возможно корректно подходить к вопросу развития городской среды.

Софья Соболь, директор региональных программ Института «Стрелка»: «В Мурманске программа затронет такие актуальные для города темы, как благоустройство и устойчивое развитие северных городов, экология и ландшафтный анализ».

Участников ждут онлайн-лекции для самостоятельного изучения, сессии с приглашенными экспертами на платформе Zoom, а также очные практические семинары. Под руководством профильных специалистов, выпускников программы Архитекторы.рф и ведущих экспертов КБ Стрелка, участники рассмотрят такие темы, как комплексный подход в проектах развития территорий, предпроектный анализ, экологические решения в проектах благоустройства, особенности развития северных городов, а также получат навыки презентации и сторителлинга. Полная программа «Городских практик» опубликована на сайте https://stre.lk/.

Заявку на участие могут подать архитекторы, градостроители, художники, дизайнеры, городские активисты, сотрудники администрации и профильных департаментов из Мурманска. Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются до 11 июня включительно, результаты будут объявлены 14-15 июня 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, помимо интенсива в рамках программы в Мурманском арктическом государственном университете пройдет открытая публичная лекция о проектах развития северных городов. Специалисты КБ Стрелка и выпускники программы Архитекторы.рф расскажут о своих проектах, поделятся профессиональным опытом и обсудят, какие возможности дает работа в междисциплинарных командах. Необходима предварительная регистрация по ссылке.