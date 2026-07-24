Северное долголетие и «Работа рядом»: в Апатитах губернаторские проекты объединяют поколения

Выпускник 11 класса Алексей Кузь проводит последние школьные каникулы с лобзиком и красками в руках. В школе №4 он вместе с друзьями меняет облик школьных коридоров. Буквально на соседней улице его бабушка Валентина Петровна высаживает петунии и бархатцы в городские клумбы.

Алексей – участник губернаторского проекта «Работа рядом».

«Мне нравится проектировать и делать модели своими руками, но одно дело – делать это для себя, и совсем другое – создавать пространство для сотен ребят, которые придут сюда первого сентября, – говорит юноша. – Мы превращаем обычные школьные рекреации в открытое молодёжное пространство «Движения Первых». Это настоящая творческая стройка. Я уверен, что навыки командной работы, планирования и чувство ответственности обязательно пригодятся мне во взрослой, самостоятельной жизни».

Его бабушка, Валентина Петровна, приехала в Заполярье меньше года назад. Бухгалтер по профессии, садовод по призванию, она нашла себя в проекте «Северное долголетие». Для нее это способ быстро адаптироваться на новом месте, быть в форме и чувствовать себя частью коллектива.

Два проекта идеально дополняют друг друга, решая важные задачи: подростки получают первый трудовой опыт, пенсионеры сохраняют социальную активность и здоровье. Но в семье Кузь эта связь поколений стала буквальной.

«Бабушка всю жизнь приучала меня к тому, что любой труд почетен, – признается Алексей. – Одно дело слушать об этом дома, и совсем другое – видеть, с какой энергией и любовью она создаёт эту красоту. Глядя на нее, невозможно лениться».

Для Валентины Петровны работа внука – предмет особой гордости.

«Я смотрю на Лешу и вижу, как он учится договариваться, брать ответственность, доводить дело до конца. Проект «Работа рядом» действительно многому учит ребят. Они чувствуют себя нужными городу прямо сейчас, а не когда-нибудь в будущем», – говорит она.

Эта семейная история – лишь один из тысяч примеров того, как губернаторские инициативы меняют жизнь Кольского Заполярья к лучшему.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, с начала года во временных работах приняли участие более 5000 жителей Мурманской области. Из них 4,6 тысячи – школьники и студенты, получившие свой первый профессиональный опыт, и 136 пенсионеров, которые благодаря проекту «Северное долголетие» остаются востребованными и активными.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571592/#&gid=1&pid=1