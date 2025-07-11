«Северное долголетие»: мурманские библиотеки ждут северян

В столице Кольского Заполярья продолжается реализация проекта «Северное долголетие», направленного на предоставление комплексных услуг для поддержки здоровья и активного досуга представителей старшего поколения. 12 июля в трёх библиотеках Мурманска запланированы интересные мероприятия.

В библиотеке-филиале №12, (район Росляково, ул. Молодёжная, 13) пройдёт медиа-игра «День рыбака», где участники смогут проверить свои знания в области рыболовства. Игра будет состоять из трёх раундов, участвовать смогут как индивидуальные игроки, так и команды.

В библиотеке-филиале №22 (ул. Халтурина, 3) состоится тематическая встреча под названием «Здесь мой причал». Участники смогут узнать об истории Мурманского торгового флота и людях, чья жизнь связана с морем и портом. В ходе встречи будут представлены истории о стойкости, храбрости и самоотверженном труде северян.

В модельной библиотеке-филиале №24 (ул. Шабалина, 59) пройдёт творческий мастер-класс клуба «Своими руками», где участники смогут изготовить интерьерную игрушку на выбор.

Проект «Северное долголетие» реализуется по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

Для получения информации о доступных услугах и мероприятиях проекта можно обратиться на «горячую линию» по номеру 8 (981) 303-26-45 с понедельника по пятницу - с 9 до 17 часов.