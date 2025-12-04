«Северное долголетие» в действии: губернаторский проект помогает пожилым северянам вернуться к стабильной работе

Губернаторский проект «Северное долголетие» доказывает: возраст — не преграда для профессиональной реализации. Одно из его ключевых направлений — помощь в трудоустройстве — успешно реализуется через проект «Работа рядом».

Яркий пример — история пенсионера Александра из посёлка Никель. Обратившись за содействием в Печенгский кадровый центр в рамках губернаторской инициативы «Северное долголетие», он узнал о возможностях проекта «Работа рядом». Специалисты подобрали ему временную позицию дворника в МБУ «Никельская дорожная служба». Добросовестность и трудолюбие Александра были сразу отмечены руководством, и вскоре временная подработка превратилась в постоянную работу.

«Северное долголетие» создаёт системные возможности и среду для активной жизни старшего поколения, а «Работа рядом» выступает его эффективным инструментом, предоставляя конкретные рабочие места. В 2025 году благодаря этому механизму временную работу в регионе нашли уже более 100 представителей «серебряного» возраста.

«Для меня важно чувствовать свою полезность, а здесь я вижу реальную пользу для родного посёлка. Проект «Работа рядом» — это отличная возможность для людей моего возраста оставаться в строю, быть востребованными и иметь стабильный доход, а главное — снова войти в ритм работы и доказать свой профессионализм на деле», — поделился Александр.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, таким образом, «Работа рядом» становится практическим «мостиком» к постоянному трудоустройству, реализуя одну из важнейших целей проекта «Северное долголетие» — не просто социальная поддержка, а интеграция ценного опыта и потенциала старшего поколения в экономику региона, возвращение специалистов к стабильной работе и новым профессиональным достижениям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558095/#&gid=1&pid=1