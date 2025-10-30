«Северное долголетие»: в Североморске для северян старшего поколения работают книжный клуб и клуб кружевоплетения

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса каждую субботу с 11.00 до 13.00 работает клуб-спутник народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» для северян старшего поколения.

Его участники знакомятся с историей коклюшечного кружева в России, различными традициями плетения, постигают азы кружевоплетения.

А в Североморской городской библиотеке - филиале №1 им. Евгения Гулидова каждый месяц собирается клуб любителей чтения «Диалог». Это отдушина для тех, кто много читает и с удовольствием познает новое. Библиотекарь рассказывает о новых книгах в библиотеках Североморска, интересных именах в литературе и бестселлерах, члены клуба выступают докладчиками по выбранным темам, делятся впечатлениями о прочитанном, и все вместе обсуждают услышанное – ведут диалог.

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, губернаторский проект «Северное долголетие» направлен на улучшение качества жизни старшего поколения. Он включает содействие в переобучении и трудоустройстве, организацию досуга, оказание социальной поддержки.

