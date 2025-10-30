Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.25 16:30

«Северное долголетие»: в Североморске для северян старшего поколения работают книжный клуб и клуб кружевоплетения

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса каждую субботу с 11.00 до 13.00 работает клуб-спутник народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» для северян старшего поколения.

Его участники знакомятся с историей коклюшечного кружева в России, различными традициями плетения, постигают азы кружевоплетения.

А в Североморской городской библиотеке - филиале №1 им. Евгения Гулидова каждый месяц собирается клуб любителей чтения «Диалог». Это отдушина для тех, кто много читает и с удовольствием познает новое. Библиотекарь рассказывает о новых книгах в библиотеках Североморска, интересных именах в литературе и бестселлерах, члены клуба выступают докладчиками по выбранным темам, делятся впечатлениями о прочитанном, и все вместе обсуждают услышанное – ведут диалог.

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, губернаторский проект «Северное долголетие» направлен на улучшение качества жизни старшего поколения. Он включает содействие в переобучении и трудоустройстве, организацию досуга, оказание социальной поддержки.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18863-severnoe-dolgoletie-knizhnyy-klub-i-klub-kruzhevopleteniya-dlya-severyan-starshego-pokoleniya/#news-gal-4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Где за год выросли оценки доступности работы с хорошей зарплатой-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,14 рубля, доллар прибавил 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске выполняется капремонт системы газоснабжения ещё одного дома-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»