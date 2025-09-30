«Северное сияние» и «Нейроумка»: новые пространства для дошкольников появились в Мончегорске

Дошкольные учреждения Мончегорска активно развиваются благодаря конкурсному проекту ПАО «ГМК Норникель» «Мир новых возможностей». Благодаря финансовой поддержке компании, педагоги реализовали уникальные проекты, направленные на развитие познавательной активности малышей.

В детском саду №28 открыт уникальный детский мини-музей под открытым небом «Северное сияние». Экспозиция включает экспонаты, отражающие богатое природное разнообразие Кольского полуострова. Детям предоставлена уникальная возможность изучить флору и фауну региона, познакомиться с традициями коренных народов Севера. Здесь малыши смогут освоить основы музейных профессий, стать экскурсоводами, научатся бережно относиться к культурному наследию родного края.

А вот ребята детского сада №30 теперь имеют доступ к новому образовательному пространству «Нейроумка». Это специально оборудованная игровая зона, где дошкольники осваивают первые шаги в робототехнике и инженерии. Современные технологии позволяют детям создавать собственные конструкции, запускать простейших роботов и проводить увлекательные эксперименты, развивая креативность и техническое мышление.

Глава города Андрей Рудаков выразил благодарность ПАО «Норникель» и коллективам детских садов, и подчеркнул важность реализации подобных проектов для всестороннего развития подрастающего поколения. Подобные инициативы способствуют воспитанию творческих и активных людей, готовых успешно адаптироваться в условиях современной технологической среды.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531734/#&gid=1&pid=2