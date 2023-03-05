«Северное сияние»: министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Андрей Чибис открыли новый ФОК в Кандалакше

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки 4 марта приняли участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние» в Кандалакше. ФОК построен по поручению Президента России Владимира Путина.

«Огромная честь открывать светлый и уютный комплекс в Кандалакше. Спасибо Вам, Андрей Владимирович, Вашей команде, строителям за то, что подарили это тепло. Мы уже увидели счастливых ребят в зале самбо, и одного из инициаторов проекта – юного спортсмена Кирилла Исакова. Важно, что дети благодаря поддержке президента могут исполнять свои идеи, в их головах рождается мечта и мы, взрослые, её реализуем. Спорт – это, в том числе, семейная идеология. Уверен, что сюда буду приходить и дети, и взрослые, что здесь будут рекорды, а главное – здоровье и ценности, которые есть в любом доме, уважение к традициям, мысли о будущем нашей страны. Хочу поблагодарить коллег из всех спортивных федераций, Мурманская область славится своими спортивными традициями: реализуются проекты по спорту высших достижений, массовому спорту. Это вселяет уверенность, что у нас великое прошлое, стабильное настоящее и светлое, победное будущее. Рад, что в партнерстве с регионом уже реализовали много проектов, и далее будем сотрудничать. Спорт действительно становится нормой нашей жизни», – подчеркнул Олег Матыцин.

Глава региона подчеркнул, что такой современный, функциональный объект создан благодаря активности северян и мощной федеральной поддержке.

Настоящий дворец появился муниципалитете по инициативе наших северян, благодаря тому, что спорт активно поддерживает наш президент, а также благодаря большому и важному плану «На Севере – жить». Спасибо команде Министерства спорта России и лично его главе Олегу Матыцину, приятно, что не один объект мы уже совместно открыли в Мурманской области, для нас эта поддержка и совместная работа – большая честь. Я вижу счастливые глаза замечательных ребят, старшее поколение, родителей, строителей, всех, кто участвовал в этой стройке, и душа радуется. Желаю вам побед, успехов и новых рекордов», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Новый спортивный объект включает в себя универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тренажерный зал, просторные раздевалки, тренерские, комнаты отдыха. Главная особенность «Северного сияния» – организация комфортного пространства для тренировок и выступлений борцов. В здании оборудован зал единоборств, он предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по самбо, дзюдо, спортивной борьбе. Такое внимание к боевым искусствам неслучайно.

Среди гостей церемонии открытия присутствовал юный кандалакшанин Кирилл Исаков. Он входит в сборную Мурманской области по самбо: неоднократный победитель и призер областных соревнований, межрегиональных турниров. Ранее юноша обратился к главе государства с просьбой помочь в развитии единоборств в родном городе. Кириллу пришел ответ, собственноручно написанный Владимиром Путиным.

«Я не ожидал, что Владимир Владимирович увидит мое письмо, и испытал настоящий шок, когда пришел его ответ. Я хочу сказать большое спасибо Президенту, что сдержал слово и поддержал развитие спорта и единоборств в Кандалакше», – сказал Кирилл Исаков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, объект построен в рамках реализации федерального проекта «Демография». Реализовать нацпроект на высоком уровне стало возможным благодаря стратегическому плану «На Севере — жить». В рамках него осуществляется создание и модернизация спортивных объектов, планомерное развитие массового спорта, проводятся спортивно-событийные мероприятия.

Фото: https://gov-murman.ru