Северное сияние украсило новые троллейбусы в Мурманске

Сегодня на маршруты по улицам областного центра выйдут новые брендированные троллейбусы. Это машины марки «Авангард», которые первыми пришли в Мурманск с завода в Вологде.

Один из троллейбусов имеет возможность автономного хода и может передвигаться без соединения с контактной сетью, используя заряд аккумулятора. Он уже вышел на маршрут в микрорайоне Роста, где раньше не было троллейбусного сообщения.

«Это первые машины, которые выходят на улицы Мурманска из той партии, что закупается в рамках программы обновления пассажирского транспорта в регионе. Для того, чтобы наши автобусы и троллейбусы были не только удобными, но и красивыми, был разработан единый стиль их брендирования со знакомыми всем северянам элементами. Напомню, до конца года мы ждем как минимум 29 единиц – это 10 троллейбусов и 19 автобусов большого класса. На это было направлено более 500 миллионов рублей, это средства областного бюджета, а также инвестиции перевозчиков», – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Троллейбусы с низким уровнем пола, удобные для маломобильных граждан, рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С. Новый транспорт получит единое внешнее оформление, соответствующее духу и традициям Заполярья. В региональном Минтрансе считают это важным требованием к современному подвижному составу.

Оформление будет соответствовать бренду «Транспорт Севера». Для стилистики оформления первых машин выбрано одно из самых популярных для арктического туризма явлений – полярное сияние.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, программа обновления на этом не завершится: в следующем году при поддержке областного бюджета планируется приобрести не менее 50 единиц транспорта, который будет эксплуатироваться не только в городе Мурманске, но и в других крупных городах нашей области. Главная цель обновления транспорта в регионе – снизить средний возраст подвижного состава до 5 лет и менее. Это повысит комфорт и безопасность передвижения пассажиров.