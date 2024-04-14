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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.24 10:00

Северному флотскому военному суду исполнилось 90 лет

12 апреля в Североморске прошло торжественное собрание, посвящённое 90-летию со дня образования Северного флотского военного суда. Присутствующих поздравила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Вами пройден славный, героический путь. И сейчас можно с уверенностью и гордостью сказать, что создана эффективная, надежная, высокопрофессиональная система защиты прав и свобод человека и государства. Законность и справедливость – высокая ценность, и мы понимаем, какой особый статус имеет Северный флотский военный суд, какая тонкая, ответственная работа у судей – принимать решения, которые влияют на жизнь людей. Система военных судов – неотъемлемый элемент всей системы национальной безопасности, обороны государства. Обеспечения стабильности, защиты и безопасности людей. И это особая миссия. Я желаю трудовому коллективу и далее с честью ее нести», – подчеркнула Оксана Демченко, обращаясь к присутствующим.

Открывая мероприятие, председатель Северного флотского военного суда Владимир Данилов поздравил судей, сотрудников суда и ветеранов с юбилейной датой и поблагодарил каждого за добросовестную работу.

Коллектив также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, председатель Арбитражного суда Мурманской области Артем Драчен, заместитель председателя Мурманского областного суда Дмитрий Иванов, начальник Управления Судебного департамента в Мурманской области Александр Стрижак, председатель Совета судей Мурманской области Жанна Тихонова, председатель Североморского районного суда Мурманской области Татьяна Роговая, руководитель военного следственного управления Следственного комитета России по Северному флоту полковник юстиции Иван Антонов, начальник Управления ФСБ России по Северному флоту полковник Алексей Стафеев, заместитель военного прокурора Северного флота полковник юстиции Вячеслав Зайцев, начальник «1469 военно-морского клинического госпиталя» Минобороны России полковник медицинской службы Дмитрий Архангельский, бывший председатель Северного флотского военного суда Александр Хомяков, председатели гарнизонных военных судов.

- Летопись суда неразрывно связана с историей Краснознаменного Северного флота, который всегда играл ключевую роль в обеспечении безопасности России и всего Арктического региона, - сказал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - На вас возложена важная государственная задача – служить гарантом законности, защищать права и интересы людей в погонах. От мудрости и взвешенности судебных решений зависит не только вера людей в торжество закона и справедливости, но и доверие к власти военнослужащих, которые сами защищают страну с оружием в руках.

Депутат подчеркнул, что в Северном флотском военном суде трудятся высококвалифицированные специалисты, которых объединяет верность своему долгу, ответственность и внимательное отношение к людям. Особые слова благодарности спикер адресовал ветеранам, отметив, что они стали образцом служения закону для молодых коллег.

Парламентарий пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и вручил Почётные грамоты Мурманской областной Думы сотрудникам военного суда.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей около 20 сотрудников суда были поощрены Почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области, председателя Мурманской областной Думы и главы ЗАТО г. Североморск.

Завершили программу праздничного вечера выступления артистов Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/8d3/2svljngffdguson55n5223n7s7uclfnc.JPG

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