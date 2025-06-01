Люди меняются: жители Великобритании посещают пекарни вместо изысканных ресторанов, а бывшие грабители в Кении становятся фермерамиВ Мурманской области наименьший процент приходится на земли населённых пунктов – 0,4%, их площадь составляет 64 тысячи га - региональный Росреестр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.06.25 17:00

Северному флоту исполнилось 292 года

Главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

1 июня 2025 года исполняется 292 года со дня образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота – оперативно-стратегического объединения Военно-морского флота России, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что с учётом существующих вызовов и угроз силы и войска флота гарантированно обеспечивают безопасность и выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в назначенной операционной зоне.

Высокой оценки заслуживают действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск. Более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тысяч награждены медалями Министерства обороны», – подчеркнул вице-адмирал Константин Кабанцов.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация.

Главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

Северный флот успешно осваивает новейшие проекты многоцелевых атомных подводных лодок. В мае атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» проекта «Ясень-М», принятый в состав ВМФ России в декабре прошлого года, успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Комментарий к новости:В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:50«Грешник». Художественный фильм (16+)23:20«Медленное ТВ-Камин».00:30«Аршин Мал-Алан». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар укрепился на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая и 2-9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»