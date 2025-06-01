Северному флоту исполнилось 292 года

Главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

1 июня 2025 года исполняется 292 года со дня образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота – оперативно-стратегического объединения Военно-морского флота России, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что с учётом существующих вызовов и угроз силы и войска флота гарантированно обеспечивают безопасность и выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в назначенной операционной зоне.

Высокой оценки заслуживают действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск. Более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тысяч награждены медалями Министерства обороны», – подчеркнул вице-адмирал Константин Кабанцов.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация.

Главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А».

Северный флот успешно осваивает новейшие проекты многоцелевых атомных подводных лодок. В мае атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» проекта «Ясень-М», принятый в состав ВМФ России в декабре прошлого года, успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.

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