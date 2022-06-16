«Северные игромы» - на юге Кольского полуострова пройдёт фольклорный фестиваль «Беломорье»

Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье» в этом году пройдёт 17–18 июня. Он соберёт на своих площадках мастеров и артистов из 10 регионов, а специальным гостем станет известная исполнительница народных песен Марина Девятова.

О программе одного из самых значимых мероприятий нашего региона на оперативном совещании правительства 14 июня рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Участниками фестиваля станут представители 21 творческого коллектива и 58 мастеров – всего более 300 человек. География «Беломорья» в 2022 году охватывает, помимо Мурманской области, также Архангельскую, Вологодскую, Кировскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую и Псковскую области, Республику Карелия и город Санкт-Петербург», – отметила глава регионального Минкульта.

Фестиваль стартует 17 июня в Кандалакше и будет посвящен профессиональному сообществу.

С 14.00 до 16.00 на площадке Дворца культуры «Металлург» будут организованы мастер-классы для творческих коллективов от ведущих специалистов традиционной народной культуры, а в 18.00 на Центральной площади состоится концерт с участием приглашённой гостьи, российской фолк-исполнительницы, посла Русской культуры в странах мира Марины Девятовой и коллективов-участников фестиваля.

Основная программа ожидает гостей фестиваля на Октябрьской площади старинного поморского поселения Умбы 18 июня. С 14.00 здесь откроются сразу несколько площадок, на которых поделятся своим творчеством песенные и танцевальные коллективы, фольклорные театры и народные мастера декоративно-прикладного искусства. Гостей фестиваля ждут «Северные игромы» с традиционными играми и обрядами, концерт коллективов-участников «Песенный круг», площадка «Этно-стиль и театр» с показом коллекций, перформансов и спектаклей. Фестивальную программу дополнят мастер-классы в «Шатре народных умельцев» и «Городе мастеров», публичные лекции в «Горнице познания», а этно-блогеры и волонтёры культуры встретятся на площадке «Море культур». Кроме того, на протяжении всего мероприятия на берегу Белого моря развернётся гастрономическая площадка, на которой можно будет попробовать вкусные блюда поморской кухни.

Яркий фольклорный праздник завершит «Поморская вечёрка» – концерт, специальными гостями которого станут ансамбль «Любава» из Мурманска, петрозаводская фолк-группа «Шемрок», москвич Андрей Киряков и его проект «Три балалайки», а также известная исполнительница Марина Девятова. Концерт начнётся на Октябрьской площади в Умбе в 19.30.

Самобытность фестиваля подчеркнут тематические арт-объекты, которые появятся в дни праздника на общественных пространствах Умбы. Любоваться ими жители и гости поморского села смогут и после окончания «Беломорья».

«Уверена, что фестиваль «Беломорье» подарит яркие и незабываемые эмоции всем гостям праздника – и жителям Кольского Заполярья, и гостям нашего региона. Мероприятие вошло в число событий, размещенных на туристическом портале Мурманской области в разделе «51 событие региона», ряд туристических компаний региона уже предлагает клиентам организованные поездки на фестиваль», – отметила в своём докладе Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Беломорье» традиционно проходит на юге Кольского Полуострова с 1981 года, но из-за пандемии коронавируса в предыдущие два года фестиваль не проводился.

В 2022 мероприятие приурочено Году культурного наследия народов России. В связи с этим информационную поддержку фестивалю оказывают филиалы Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (г. Москва): Центр культуры народов России и Финно-угорский культурный Центр Российской Федерации, а также журнал «Дом культуры».

Двухдневная программа «Беломорья» продолжится местным праздником «РыбаFest». Мероприятие организовано Терским районом и пройдет в Умбе 19 июня. На площади Регаты в Умбе гостей праздника ждут интерактивные площадки, песенно-игровая программа, гастрономические ряды и работа «Города мастеров».