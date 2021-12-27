«Северные медведи» одолели всех! На Северном флоте завершился чемпионат по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» города Североморска завершился открытый чемпионат Северного флота по баскетболу. Закрытие состязаний провёл заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Он поблагодарил участников чемпионата за интересную игру и отметил, что баскетбол на Северном флоте постоянно развивается, а сборная Северного флота по баскетболу является действующим чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации. В торжественной церемонии закрытия также приняли участие вице-президент федерации баскетбола Мурманской области Валерий Маган, начальник отдела регионального развития Российской Федерации баскетбола Александр Анищенко, председатель федерации баскетбола города Североморска и главный тренер сборной Северного флота по баскетболу полковник юстиции Руслан Тесленко и другие приглашенные гости.

На протяжении 14 дней команды объединений, соединений, воинских частей Северного флота боролись за звание самой сильной баскетбольной команды. В соревновании также приняла участие сборная города Североморска.

Первое место заняла команда штаба и управления Северного флота «Северные медведи», второе место команда города Североморска «Север-баскет», в составе которой также играли бывшие военнослужащие Северного флота, а бронзовые награды получила команда «Гроза» армии ВВС и ПВО.

По результатам чемпионата лучшими снайпером стал Антон Кононенко из команды «Севербаскет», лучшим бомбардиром Василий Курбатов из «Грозы», лучшим игроком Андрей Сивков из команды «Северные медведи».

Во время проведения чемпионата также проводились конкурсы, в которых победили Суров Евгений «Северные медведи» как победитель конкурса штрафных бросков и Антон Кононенко «Гроза» в конкурсе трехочковых бросков.

После награждения победителей и призеров чемпионата, игрокам сборной Северного флота по баскетболу, являющихся золотым призером чемпионата ВМФ и победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу 2021 года, выполнившим нормы, требования и условия их выполнения Единой всероссийской спортивной классификации были присвоены спортивные разряды кандидат в мастера спорта.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед участниками соревнований и зрителями выступил детский художественный коллектив города Североморска, показав свои танцевальные номера, в спорткомплексе была развёрнута выставка вооружения, которое находится на вооружении береговых войск Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12400694@egNews