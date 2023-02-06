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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.23 10:00

«Северные медведи» завоевали «золото»: завершился открытый чемпионат по баскетболу СФ

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» города Североморска 5 февраля завершился открытый чемпионат Северного флота (СФ) по баскетболу.

Закрытие состязаний провёл начальник штаба МТО СФ контр-адмирал Владимир Горев. Он поблагодарил участников чемпионата за хорошую игру и проявленную волю к победе.

По итогам открытого чемпионата команда штаба и управления СФ «Северные медведи» завоевала «золото». «Серебро» досталось команде «Гроза» армии ВВС и ПВО. Бронзовые награды получили спортсмены из команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Всего в чемпионате приняло участие семь баскетбольных команд объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Северные медведи», «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Ураган», «Краб», команды 615-го Центра обеспечения ОСК СФ и города Североморска. Было проведено 18 баскетбольных матчей в течение 5 дней.

По итогам чемпионата были определены лучшие игроки. Лучшим бомбардиром признан Василий Кулизнев («Альбатрос»). Лучшим защитником – Максим Мисник («Гроза»). Лучшим снайпером чемпионата (победителем конкурса 3-х очковых бросков) стал Максим Остапец (команда «Тайфун»). Самым ценным игроком чемпионата признан Андрей Сивков («Северные медведи»).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особую благодарность участники чемпионата за качественную работу выражают судьям: Роману Кулёмину, Евгению Сурову, Вячеславу Венцелю, Александре Венцель, Владе Майбороде и Екатерине Демьянюк, – а также всем неравнодушным любителям баскетбола, которые приложили максимум усилий для того, чтобы открытый чемпионат Северного флота по баскетболу стал настоящим спортивным праздником.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453572@egNews

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