Северные надбавки с первого дня работы: депутаты Госдумы рекомендуют кабмину проработать вопросы, касающиеся жителей Арктической зоны

Госдума рекомендует правительству РФ проработать механизм, обеспечивающий начисление процентной надбавки к зарплате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, с первого дня работы в полном объёме вне зависимости от стажа.

Как сообщает ТАСС, в документе рекомендуется правительству РФ подготовить предложения о закреплении в законодательстве РФ положения, обеспечивающего начисление и выплату процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, с первого дня работы в полном объеме вне зависимости от стажа трудовой деятельности.

Согласно постановлению, подготовленному профильным комитетом по развитию Дальнего Востока, кабмину рекомендовано утвердить планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны, обеспечить своевременное финансирование предусмотренных ими мероприятий, а также предусмотреть выделение средств на обновление инфраструктуры Российского научного центра на архипелаге Шпицберген.

Кроме того, депутаты предлагают Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проработать и представить в Госдуму предложения о сокращении сроков мероприятий, направленных на обеспечение связью населения на территории Арктической зоны.