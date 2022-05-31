Северные народные свадебные традиции представили на выставке в Мурманском областном художественном музее

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея начала работу выставка «Вила пава гнёздышко…». Свадебная обрядность и семейная культура в северорусской традиции конца XIX – начала ХХ века». Экспозиция из собрания Архангельского краеведческого музея – одного из старейших в нашей стране – знакомит зрителя с более чем 200 предметами декоративно-прикладного искусства. В числе экспонатов – свадебные головные уборы, костюмы, сервировка праздничного стола, а также элементы «свадебного поезда» во главе с санями-пошевнями. Большая часть этих уникальных музейных предметов более ста лет не покидали Архангельскую область и представляются вне постоянной экспозиции впервые.

Участие в открытии уникальной выставки приняли специалисты Архангельского краеведческого музея.

«Областное правительство и Министерство культуры Мурманской области уделяют большое внимание сохранению и популяризации культурного наследия. Данная экспозиция позволяет не только погрузиться в историю Севера, но и лучше понять свадебные обрядовые традиции северорусских деревень. Поморская культура неразрывно связана с историей Кольского Заполярья. Я уверен, что экспозиция подарит каждому посетителю музея большое количество приятных впечатлений», - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Выставка будет работать в Культурно-выставочном центре Русского музея до 17 июля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/