«Северные попугаи» вместо гнёзд роют норы – проверил Валентин Колинько

«Очередная командировка» у нашего коллеги состоялась на Айновы острова, которые входят в состав Кандалакшского заповедника в Баренцевом море. Целью выезда Валентина была фотосъёмка обитателей островов, таких как атлантические тупики, которые составляют здесь самую большую колонию этих птиц в мире, хохлатые бакланы, морские и серебристые чайки, гагары и многие другие.

Из необычной арктической экспедиции недавно вернулся работник компании «Колатомэнергоремонт», дефектоскопист 4 разряда, член отделения Первичной профсоюзной организацией АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, волонтёр Кандалакшского заповедника Валентин Колинько.

Валентин давно занимается фотографией, является участником и лауреатом многих международных конкурсов, а также по итогам 2021 года награждён сертификатом участника седьмой ежегодной международной фотопремии «35 AWARDS».

«Очередная командировка» у нашего коллеги состоялась на Айновы острова, которые входят в состав Кандалакшского заповедника в Баренцевом море. Целью выезда Валентина была фотосъёмка обитателей островов, таких как атлантические тупики, которые составляют здесь самую большую колонию этих птиц в мире, хохлатые бакланы, морские и серебристые чайки, гагары и многие другие.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», «вместе с нашим коллегой в экспедицию отправился известный в мире фотограф-анималист Алексей Осокин – член Русского географического общества, главный редактор журнала «Зоология». Фотографы через свои работы пытаются привлечь внимание окружающих к красоте природы, донести и показать проблемы исчезновения многих видов животных и птиц, и всеми силами сохранить её для будущих поколений».

По возвращении, нам удалось встретиться с Валентином и расспросить его о новых впечатлениях:

- Валентин, расскажите о пейзажах, которые довелось наблюдать в поездке?

- Природа больше напоминает среднюю полосу, нежели северное побережье Кольского полуострова. Территория равнинная и сплошь покрыта цветущими растениями и травами, один-в-один поля Вологодчины!

- Птиц много довелось увидеть?

- Много. Острова очень удачно расположены. Удалены от материковой части нашего региона и омываются Гольфстримом. Всё это создаёт отличные условия для гнездования огромного количества разных птиц.

- Что-то необычное открыли для себя в поездке?

- Да. Было очень интересно узнать, что тупики, так называемые «северные попугаи», селятся не в гнездах, как большинство птиц, а роют норы, как некоторые млекопитающие, и там выводят своё потомство.

«Я очень заинтересован в таких поездках. Во-первых, я помогаю обновлять фотобазу животных и птиц нашего края, а во-вторых, я надеюсь, что люди, увидевшие мои работы, задумаются о хрупкости нашей природы и хоть как- то поспособствуют её сохранению для наших детей», - прокомментировал Валентин Колинько.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».