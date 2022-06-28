Для представителей турбизнеса Мурманской области проведут презентацию цифровой платформы RUSSPASSПроекты заполярных деятелей культуры получили гранты Президента России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 11:30

«Северные попугаи» вместо гнёзд роют норы – проверил Валентин Колинько

«Очередная командировка» у нашего коллеги состоялась на Айновы острова, которые входят в состав Кандалакшского заповедника в Баренцевом море. Целью выезда Валентина была фотосъёмка обитателей островов, таких как атлантические тупики, которые составляют здесь самую большую колонию этих птиц в мире, хохлатые бакланы, морские и серебристые чайки, гагары и многие другие.

Из необычной арктической экспедиции недавно вернулся работник компании «Колатомэнергоремонт», дефектоскопист 4 разряда, член отделения Первичной профсоюзной организацией АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, волонтёр Кандалакшского заповедника Валентин Колинько.

Валентин давно занимается фотографией, является участником и лауреатом многих международных конкурсов, а также по итогам 2021 года награждён сертификатом участника седьмой ежегодной международной фотопремии «35 AWARDS».

«Очередная командировка» у нашего коллеги состоялась на Айновы острова, которые входят в состав Кандалакшского заповедника в Баренцевом море. Целью выезда Валентина была фотосъёмка обитателей островов, таких как атлантические тупики, которые составляют здесь самую большую колонию этих птиц в мире, хохлатые бакланы, морские и серебристые чайки, гагары и многие другие.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», «вместе с нашим коллегой в экспедицию отправился известный в мире фотограф-анималист Алексей Осокин – член Русского географического общества, главный редактор журнала «Зоология». Фотографы через свои работы пытаются привлечь внимание окружающих к красоте природы, донести и показать проблемы исчезновения многих видов животных и птиц, и всеми силами сохранить её для будущих поколений».

По возвращении, нам удалось встретиться с Валентином и расспросить его о новых впечатлениях:

- Валентин, расскажите о пейзажах, которые довелось наблюдать в поездке?

- Природа больше напоминает среднюю полосу, нежели северное побережье Кольского полуострова. Территория равнинная и сплошь покрыта цветущими растениями и травами, один-в-один поля Вологодчины!

- Птиц много довелось увидеть?

- Много. Острова очень удачно расположены. Удалены от материковой части нашего региона и омываются Гольфстримом. Всё это создаёт отличные условия для гнездования огромного количества разных птиц.

- Что-то необычное открыли для себя в поездке?

- Да. Было очень интересно узнать, что тупики, так называемые «северные попугаи», селятся не в гнездах, как большинство птиц, а роют норы, как некоторые млекопитающие, и там выводят своё потомство.

«Я очень заинтересован в таких поездках. Во-первых, я помогаю обновлять фотобазу животных и птиц нашего края, а во-вторых, я надеюсь, что люди, увидевшие мои работы, задумаются о хрупкости нашей природы и хоть как- то поспособствуют её сохранению для наших детей», - прокомментировал Валентин Колинько.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как живёт промышленность России и СЗФО: подробной обзор hh.ru по итогам второго квартала 2022 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области не произойдёт скачка в стоимости тепловой энергии для граждан, способ оплаты останется прежним – равномерными платежами в течение года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 39 копеек, евро теряет 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №3 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)С начала года регоператор Мурманской области вывез более 96 тысяч тонн отходов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Возрастные ограничения для получения «зарплаты мамы» отменены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика