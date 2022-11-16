Северные ягоды представят на международной выставке «Петерфуд-2022»

Мурманский экспортёр варенья и соусов из северных ягод «Кольский край» представляет регион на международной продовольственной выставке «Петерфуд-2022». Оформление индивидуального стенда на себя взял Центр поддержки экспорта Мурманской области.

Мероприятие проходит с 15 по 17 ноября в «Экспофоруме». На выставку каждый год приезжает более 4 тысяч специалистов, чтобы найти новый ассортимент продукции и совершить закупки. В деловой части мероприятия участники обсуждают маркетинг и рекламу на продовольственном рынке, трансформацию розничной торговли в условиях нестабильности 2022 года, стратегии ведения переговоров в условиях кризиса и продуктовый брендинг.

Участие компании в выставке с индивидуальным стендом стало возможным благодаря победе в региональном этапе конкурса «Экспортёр года» в номинации «Прорыв года», который был организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://news.myseldon.com/ru/news/index/274884863