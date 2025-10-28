Северный бассейн находится на исторически нижней точке по разрешённому объёму вылова трески. В ближайшие год-два учёные не дают надежд на рост биозапасов.

Как передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», об этом в ходе Международного рыбопромышленного форума «Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia» в Санкт-Петербурге сообщил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

По его словам, основные позиции, которые экспортируются с северных морей, — треска и пикша. Экспортёры Севера столкнулись с двойным вызовом: санкционными ограничениями, которые преодолевает остальная отрасль, и с серьёзным сокращением запасов. Общий допустимый улов (ОДУ) по треске пятый год снижается на 20%.

«Ближайшие год-два учёные не дают надежд на рост запасов. Потому мы сокращали квотируемый объём на максимально допустимый международными соглашениями 20%. При этом учёные, которые делают предварительную мониторинговую оценку биозапасов, рекомендовали сокращение величины общедопустимого улова более чем на 20% — до 40%, — пояснил Илья Раковский. — Но в этом случае мы совершенно упали бы в выловах, подорвали бы экономические возможности промысловых предприятий. Это тоже сильно повлияло бы на рынки, и на внутренние, и на экспортные, так как изъятие сырья в таком объёме очень сильно повлияло бы не только на рынок трески, но и на рынок других пород».