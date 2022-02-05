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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.22 17:00

«Северный цифровой путь»: в рамках фестиваля «Инверсия» открылась выставка молодых художников севера России и Европы

В рамках международного фестиваля «Инверсия» в главном здании Мурманского областного художественного музея начала работу выставка «Северный цифрой путь».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году фестиваль впервые открылся групповой выставкой молодых художников севера России и Европы. В своих работах авторы задаются вопросами, что такое северный регион, кто его представляет, кто в нём существует. Сразу после церемонии открытия состоялся перформанс, во время которого была сплетена сеть – с одной стороны, как символ морского города Мурманска, а с другой – как образ нашей жизни вне зависимости от географической точки нахождения. Мероприятие состоялось с соблюдением всех действующих противоэпидемических правил.

Посетить экспозицию можно до 27 февраля.

Мероприятия в рамках фестиваля «Инверсия» продлятся в Мурманске до 6 февраля. Например, Мурманская областная научная библиотека приглашает на выставку «Воображаемый атлас», которая открылась сегодня в зале-трансформере. В библиотеке также стартовала трёхдневная конференция «Северный цифровой путь», на которой современная культура будет рассматриваться с разных ракурсов, а участники мероприятия постараются понять, как творческие инициативы адаптируются к некомфортным условиям и отсутствию стабильности.

Подробную программу «Инверсии» можно найти на сайте фестиваля.

 

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