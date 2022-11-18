Северный экономический район глазами Мурманскстата

Ровно 40 лет назад постановлением Совета Министров СССР в 1982 году был образован Северный экономический район (СЭР), который является одним из 11 экономических районов Российской Федерации. В его состав вошли республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская и Мурманская области. Значительная его часть располагается за Северным Полярным кругом, где распространён субарктический влажный и холодный климат.

Как отмечает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, Северный экономический район является самым крупным по площади в Европейской части России и в то же время самым маленьким по численности населения. На начало 2022 года на территории района проживали 4,4 миллиона человек (3 процента от численности населения России). Данный район является наиболее урбанизированным, городское население концентрируется в крупных городах.

Производственный и технический потенциал района позволяет отнести его к числу индустриально-развитых. Главные отрасли экономики – добыча полезных ископаемых, чёрная и цветная металлургия, тепло- и электроэнергетика, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная связаны с природными ресурсами.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом рост промышленного производства наблюдался во всех регионах СЭР, при этом в Мурманской области он превысил среднероссийский уровень и составил 107,5 процента (РФ – 105,3 процента).

В структуре промышленного производства в 2021 году добыча полезных ископаемых преобладала в Республике Коми и Архангельской области: ими отгружено почти 78 процентов общего объёма продукции района по данному виду экономической деятельности (ВЭД). Наибольший удельный вес в общем объёме отгруженных товаров собственного производства по ВЭД «Обрабатывающие производства» имела продукция Вологодской области – 57 процентов. Мурманская область характеризовалась самой весомой долей по ВЭД «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (28 процентов).

Интенсивность строительной деятельности в республиках и областях СЭР продолжает оставаться нестабильной. Так, объём работ в строительстве в 2021 году превысил уровень предыдущего года в трёх из пяти регионов, более всего – в Архангельской области (на 39 процентов), в Мурманской области – на 17 процентов, что связано в основном с изменением объёма работ на объектах Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

В силу выгодного географического положения Мурманская область является северными морскими воротами России и обеспечивает открытый выход в океан. Благодаря деятельности горнопромышленного комплекса регион обеспечивает весь объём производства апатитового и нефелинового концентратов в стране, заметна доля региона в производстве железорудного концентрата и электроэнергии. Мурманская область наряду с Архангельской является крупным центром рыбной промышленности.