Северный фестиваль современной культуры «Смены» состоится на вокзале

В эти выходные, 8 и 9 ноября, на морском вокзале Мурманска впервые пройдёт Северный фестиваль современной культуры «Смены».

В программе: лекции и дискуссии, книжный маркет, детские занятия, выставка, воркшопы для подростков и Школа культурного менеджмента для работников культуры, которая состоится на площадке Мурманской областной научной библиотеки.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, на морском вокзале расположатся путешествующие книжные корнеры от издательств «Альпина», «Паулсен», «Ad Marginem» и магазина «Смена». Книги на маркете — без магазинной наценки.

Здесь же откроется выставка «От берега до берега. Художники-путешественники и графический мир Оттепели», созданная совместно с Центром Вознесенского и диджитал-архивом «О-картинки».

Юные посетители фестиваля займутся творчеством на занятиях проекта «Смена Дети», а для подростков пройдёт серия мастер-классов, на которых можно будет научиться писать музыку, познакомиться с книжной индустрией и попробовать себя в роли сценариста.

Все подробности и расписание фестиваля доступны на сайте: s-m-e-n-a.org/sever2025/

Фестиваль организован казанским Центром современной культуры «Смена» и министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457295612%2F2407b7cc1b83447aec