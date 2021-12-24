Северный флот действует по штормовой готовности

В связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море по некоторым морским районам и в Кольском заливе на Северном флоте было объявлено штормовое предупреждение. Предложения гидрометцентра по применению сил в сложных погодных условиях были утверждены начальником штаба флота, временно исполняющим обязанности командующего, контр-адмиралом Константином Кабанцовым.

В соответствии с фактическими погодными условиями скорректированы планы боевой подготовки и применения кораблей и судов. Выход в море маломерных плавсредств запрещён.

В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности. На кораблях и судах усилена вахта. Экипажи действуют по штормовой готовности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 23 декабря в Кольском заливе скорость ветра в порывах достигала 20 метров в секунду при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Ослабление ветра и волнения моря ожидается к утру 24 декабря.

В связи со сложными гидрометеорологическими условиям часть кораблей Северного флота было направлено штормовать в Баренцево море.

Фото: https://structure.mil.ru/