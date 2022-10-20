Северный флот действует по штормовой готовности
В связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова на Северном флоте было объявлено штормовое предупреждение.
В соответствии с фактическими погодными условиями скорректированы планы боевой подготовки и применения кораблей и судов. Выход в море маломерных плавсредств запрещён.
В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности, на кораблях большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы. Экипажи действуют по штормовой готовности.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, по отдельным районам Баренцева моря объявлен сигнал «Ветер-2». Там прогнозируемая скорость ветра превышает 20 метров в секунду.
После улучшения погоды боевая подготовка в морских полигонах будет продолжена в соответствии с откорректированными планами.