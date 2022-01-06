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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.22 15:00

Северный флот и пограничники ФСБ проведут учения по защите Арктики в 2022 году

Арктическая группировка Северного флота проведёт совместные учения с кораблями ФСБ России по защите Северного морского пути в этом году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

Арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в ходе очередного похода, в который отправится в начале августа. Военнослужащие проведут в Арктике ряд учений.

«Морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента. Будет уделено значительное внимание отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений», - сообщили в пресс-службе СФ.

Отдельными элементами похода станут действия по оказанию помощи условному судну, потерпевшему аварию в арктических морях, и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.

 

 

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