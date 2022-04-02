Северный флот и Русское географическое общество расскажут об экспедиции «Помни войну»

Северный флот и Русское географическое общество представят в Мурманске отчёт Комплексной экспедиции «Помни войну». На встрече с любителями истории научный руководитель проекта начальник отдела по исследованию Арктики гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис расскажет о первых успехах, интересных находках и открытиях экспедиции, поделится своими впечатлениями о проведённой работе и ответит на вопросы аудитории.

Участники презентации также узнают о планах Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на сезон 2022 года.

Мероприятие состоится 2 апреля в 15 часов в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке.

Как сообщает пресс-служба СФ, Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества — это новая форма подготовки Северного флота, согласованная по месту, времени, целям и задачам, организуемая на едином историко-географическом фоне по единому замыслу и плану в интересах повышения готовности сил (войск) Северного флота к решению задач в Арктике.

География проекта охватывает Баренцево и Карское моря, побережье Кольского и Рыбачьего полуостровов, а также островов архипелага Новая Земля. Сам проект был представлен на соискание премии Русского географического общества «Хрустальный компас».

Появление в жизни флота Комплексной экспедиции стало логичным продолжением ранее проводимых в зоне ответственности Северного флота отдельных мероприятий, связанных с морской поисковой деятельностью.

Целью экспедиции является отработка элементов боевой подготовки разнородных сил флота на основании опыта Великой Отечественной войны с учетом географических и исторических особенностей региона.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415342@egNews