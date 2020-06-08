Северный флот начал подготовку к военному параду в Мурманске

Он состоится 24 июня. Экипажи боевых машин завершили тренировки на аэродроме Корзуново в Печенгском районе и совершили 150-километровый марш до областного центра.

Более 40 единиц боевой техники прибыли в отдельный ремонтно-восстановительный батальон Северного флота для подготовки к военному параду, посвящённому 75-й годовщине Победы. Боевые машины следовали по автодороге двумя организованными колоннами в сопровождении военной автоинспекции.

Всего в параде примет участие 72 единицы боевой и исторической техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Из современной техники парадным строем пройдут арктические танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы «Алеут», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитного ракетного комплекса С-400, которые станут самыми габаритными участниками военного парада в Мурманске.