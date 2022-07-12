Северный флот начал тактические учения по борьбе с подводными лодками в Баренцевом море

В Баренцевом море начались тактические учения по борьбе с подводными лодками.

«Малые противолодочные корабли Северного флота «Юнга» и «Брест» вышли в Баренцево море для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы. <…> Группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — сообщает пресс-служба Северного флота.

Учения пройдут в несколько этапов, в них также примут участие противолодочная авиация и силы ПВО. Кроме того, моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей в составе поисково-ударной группы и проведут тренировки личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.

На завершающем этапе учения, которое продлится несколько дней, моряки-противолодочники Северного флота планируют выполнить ряд учебно-боевых упражнений.

По окончании манёвров корабли «Юнга» и «Брест» вернутся в главную базу Кольской флотилии —в город Полярный.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428935@egNews