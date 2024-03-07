Северный флот обеспечивает доставку территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья

В ближайшие дни данная работа будет продолжена в Мурманской области с членами Кольской, Островнинской, Заозерской и Мурманской территориальных избирательных комиссий, а в Архангельской области – с Северодвинской и Терской территориальными избирательными комиссиями.

Северный флот приступил к доставке членов Заозерской и Печенгской территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Крайнего Севера.

Накануне был произведён первый вылет вертолёта Ми-8 смешанного авиационного корпуса Северного флота в несколько труднодоступных мест на побережье Кольского полуострова.

В ближайшие дни данная работа будет продолжена в Мурманской области с членами Кольской, Островнинской, Заозерской и Мурманской территориальных избирательных комиссий, а в Архангельской области – с Северодвинской и Терской территориальными избирательными комиссиями.

Всего, в период проведения досрочного голосования, силами Северного флота представители территориальных избирательных комиссий будут доставлены в 30 труднодоступных мест, расположенных в районах Крайнего Севера. Это дальние посты наблюдения и связи, расположенные на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева и Белого морей, маяки, подразделения ряда воинских частей, в которых несут службу военнослужащие и гражданский персонал Северного флота.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503327@egNews