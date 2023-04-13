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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 19:00

Северный флот отработал взаимодействие с самолётами дальней авиации ВКС России в ходе КШУ

Северный флот отработал взаимодействие с самолётами дальней авиации ВКС России в ходе командно-штабного учения по управлению авиацией и войсками ПВО, которое проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

На одном из этапов учения бомбардировщики Су-24М отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали нанесение ракетно-бомбового удара совместно с дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3 дальней авиации ВКС России по корабельной группировке условного противника, которую в Баренцевом море обозначали корабельные силы Северного флота.

Истребительно-авиационное прикрытие самолётов Ту-22М3 осуществляли сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка Северного флота, которые также выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78 дальней авиации ВКС России.

Кроме того, в ходе практических действий в рамках КШУ были отработаны вопросы перебазирования воздушных судов на оперативные аэродромы, расположенные на арктических архипелагах Северного Ледовитого океана, обеспечения противолодочных действий, парашютного десантирования подразделений морской пехоты и проведения спасательных операций.

Как сообщает пресс-служба СФ, командно-штабное учение проводится планово и является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов), сил и войск Северного флота.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463889@egNews

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