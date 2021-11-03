Северный флот передал более 30 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений Коми и Поморья

Более 30 тонн жидкого кислорода передано гражданской системе здравоохранения северных регионов по заявкам, поступившим в адрес командования Северного флота. По 15 тонн получили Архангельская область и Республика Коми, где сложилась сложная обстановка с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Более 2 тонн передано в больницы Костромской области.

Жизненно важный газ – кислород - круглосуточно выделяется из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полётов самолётов, а также для снабжения медицинских учреждений. Он используется для дыхания людей при кислородном голодании на высоте или лёгочной недостаточности, вызываемой заболеваниями.

Хранение и транспортировка кислорода осуществляется в основном в жидком виде в специальных контейнерах. В газообразном состоянии он хранится в стальных баллонах под давлением.

Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности лётчиков и медицинских учреждений Северного флота и оказать помощь гражданской системе здравоохранения. Передача жидкого кислорода гражданским медикам в соответствии с решением руководства Министерства обороны Российской Федерации будет выполняться регулярно.

Как сообщает пресс-служба СФ, вопрос обеспечения кислородом регионов России, находящихся в зоне ответственности Северного флота, командующий флотом адмирал Александр Моисеев держит на особом контроле.