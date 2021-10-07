Северный флот передаст Боевые знамёна частей Красной Армии музеям Кольского Заполярья

7 октября, в канун 77-й годовщины начала Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в городе-герое Мурманске возле памятника Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны состоится торжественная передача исторических Боевых знамён частей Красной Армии, воевавших с гитлеровскими захватчиками.

Церемония начнётся в 11 часов с участием представителей командования Северного флота, руководства региона, городских и краеведческих музеев Кандалакши, Мурманска, Никеля, Полярного и Североморска, а также военнослужащих Мурманского гарнизона.

Боевое Знамя 27-й стрелковой Гдынской Краснознамённой дивизии будет передано в Мурманский областной краеведческий музей, а Боевое Знамя 80-го ближнебомбардировочного Киркенесского Краснознамённого авиационного полка – Североморскому музею города и флота. Боевое Знамя 633-го корпусного пушечного артиллерийского Свирского ордена Суворова III степени полка примет Историко-краеведческий музей Печенгского округа в городе Никель. Боевое Знамя 719-го стрелкового полка, воевавшего в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском и Мурманском направлениях, займёт место в Музее истории города Кандалакши. Боевое знамя 272-го зенитного артиллерийского полка пополнит экспозицию городского историко-краеведческого музея города Полярного.

Воины-североморцы получили эти пять Боевых знамён частей Красной Армии, участвовавших в обороне Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, 11 сентября на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Знамёна были временно размещены в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, передача Боевых знамён историко-краеведческим музеям Кольского Заполярья проводится во исполнение решения Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, который поручил вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов, поскольку это «позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую».