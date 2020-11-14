Северный флот перевёл технику на зимний режим эксплуатации

На Северном флоте завершился процесс перевода вооружения, военной и специальной техники к зимней эксплуатации. Вчера в ходе паркового дня были проведены последние проверки готовности автомобилей и бронемашин к работе в условиях низких температур.

Полностью подготовлено к работе зимой парковое хозяйство сухопутных и береговых частей, в том числе авиации и ПВО.

Всего на зимний режим эксплуатации переведено около 9 тыс. автомобилей и боевых машин. На всех были проведены регламентные работы и заменены технические жидкости. К проверке автотранспорта, предназначенного для движения по дорогам общего пользования, были привлечены инспекторы ВАИ.

Как сообщает пресс-служба СФ, для проверки качества выполненных работ по переводу техники на зимний режим эксплуатации в воинских частях были сформированы специальные комиссии, которые взяли на контроль процесс обслуживания военной техники и ее подготовки для работы в условиях низких температур.