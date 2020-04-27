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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.20 10:00

Северный флот подал заявку на соискание премии Русского географического общества за исследования в Арктике

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев утвердил заявку, подготовленную инициативной группой офицеров, занимавшихся научно-практическими исследованиями в Арктике, на соискание премии Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект».

Представленный на премию РГО проект называется «Главный фасад России. История, события, люди». В нём описаны итоги двух комплексных экспедиций Северного флота на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, которые были выполнены в 2018 и 2019 годах.

Как отмечено в заявке, с первых лет научного освоения Арктики военные моряки играли ключевую роль в комплексном изучении исконно русских полярных пространств. В ходе многочисленных экспедиций самоотверженным, героическим трудом первопроходцев: штурманов, гидрографов и геодезистов на карте России появились огромные территории. Именно военных моряков государство Российское призывало для руководства и оказания помощи ученым при проведении всех Арктических проектов Императорской Академии наук и Русского географического общества.

Сегодня, в эпоху возрастания государственного интереса к проблемам развития Арктики, российский флот посредством комплексных экспедиций принял на себя почетную миссию пробудить интерес общества к истории освоения «Главного фасада России», как называл берега Северного Ледовитого океана выдающийся русский флотоводец и исследователь адмирал Степан Макаров.

Главная цель номинированного на премию проекта - это комплексное исследование и максимально полное использование истории и опыта освоения архипелагов Арктики в интересах обеспечения безопасности России.

Начавшийся в 2018 году проект продолжается и сегодня. В 2020 году Северный флот планирует провести ряд исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Норденшельда, Северная Земля, Новосибирские острова, а также на участках континентального побережья морей Лаптевых и Карского. Честь исследований и научных экспериментов будет проведена в ходе очередного похода арктической группировки кораблей и судов Северного флота по трассе Северного морского пути.

В качестве партнёров Северного флота в реализации арктических исследований выступают Русское географическое общество, Национальный парк «Русская Арктика», Институт географии РАН, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Центральный полигон Российской Федерации, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, целый ряд государственных исторических и военно-исторических архивов и библиотек.

За 2018-2019 годы четырьмя экспедиционными отрядами, которые действовали в Арктике на море и на суше, было пройдено 1500 км и 7800 миль. Поход спасательного буксирного судна «Алтай» в 2019 году стал самым продолжительным походом судна неледового класса в районе архипелага, а также рекордным по широтности свободного плавания.

В ходе исторических экспериментов были реконструированы и повторены маршруты первопроходцев XIX века Леонида Гриневецкого, Фдора Чернышева и Владимира Русанова В.А. по островам Новой Земли, выполнен мониторинг состояния и фиксация координат объектов историко-культурного наследия. Впервые с середины XX века исследованы оставленная фактория на острове Пахтусова, полярная станция в Заливе Благополучия на Новой Земле, действовавшая в годы Великой Отечественной войны. Собраны и переданы в национальный парк «Русская Арктика» коллекции артефактов, выполнена реставрация ряда памятников первопроходцам.

В Баренцевом и Карском морях были выполнены уникальные океанологические и гидрографическое исследования: уточнена максимальная глубина Баренцева моря, составившая 634 метра, уточнены координаты критических точек для определения границ территориальных вод Российской Федерации и её экономической зоны, впервые выполнены промеры глубин в проливах Северо-Восточный, Неймаера, а также в северной части пролива Бута, что дало представление о распределении глубин и возможностях судоходства в исследованной акватории.

Было зафиксировано образование новых географических объектов: пяти островов в бухте Визе, острова Литтрова и пролива между ним и островом Галля.

По методикам Института Географии РАН выполнены гляциологические исследования в долине Русанова, на леднике Шокальского, а также ледниковом куполе в районе мыса Желания. В рамках радиоэкологического мониторинга районов губ Чёрной и Башмачной проведено обследование прибрежной территории и объектов, имеющих историческое значение. Издан сборник архивных материалов о Леониде Гриневецком, а также переиздан его доклад Императорскому Русскому Географическому обществу 1883 года «Поперек Новой Земли».

Первая комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Новая Земля стала победителем в номинации «Путешествия и экспедиции» национальной премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» по итогам 2018 года.

Обе комплексные экспедиции Комплексные экспедиции были зарегистрированы в книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации.

 

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