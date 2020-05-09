Северный флот поднял Знамя Победы над Арктикой в честь 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны

Сегодня в 9 часов в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания. На Краснознамённой подводной лодке «К-21», являющейся филиалом военно-морского музея Северного флота, были также подняты флаги расцвечивания, гюйс и Краснознамённый флаг ВМФ СССР.

На флагштоке мыса Алыш в Североморске была торжественно поднята увеличенная копия Знамени Победы. В этой церемонии принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он объявил, что по поручению командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева во время очередного похода по Северному морскому пути кораблей арктической группировки, североморцы проведут акцию Знамя Победы над Арктикой. Все высадки морского десанта на необорудованное арктическое побережье континента и островов в морях Северного Ледовитого океана будут проходить под Знаменем Победы, копию которого военнослужащие возьмут с собой и будут поднимать в различных отдалённых уголках российской Арктики.

Как сообщает пресс-служба СФ, в очередном арктическом походе традиционно примут участие большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил, а также личный состав морской пехоты и арктической бригады. Они проведут несколько тактических учений оборонительной направленности в северных регионах России и по трассе Северного морского пути.