Северный флот посетили представители Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина

Их рабочая поездка носила ознакомительный характер и продлилась в течение трёх дней. Космонавты побывали в главной базе флота – городе Североморске на надводных кораблях. Они посетили большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога», ознакомились с их тактико-техническим характеристиками и вооружением.

Военные моряки продемонстрировали космонавтам своё спасательное снаряжение, с помощью которого осуществляется спасение потерпевших бедствие на море. Этот вопрос является актуальным и для покорителей космоса, посадка которых может осуществляться на поверхность воды.

Кроме того, гости побывали с экскурсией на атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и «Юрий Долгорукий» в Гаджиево, а также посетили музей Краснознамённая подводная лодка «К-21» в Североморске.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках рабочей поездки состоялась встреча двух Героев России – командующего Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом адмирала Александра Моисеева и лётчика-космонавта Олега Новицкого, совершившего три полёта на Международную космическую станцию.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434123@egNews