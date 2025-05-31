Люди меняются: жители Великобритании посещают пекарни вместо изысканных ресторанов, а бывшие грабители в Кении становятся фермерамиВ Мурманской области наименьший процент приходится на земли населённых пунктов – 0,4%, их площадь составляет 64 тысячи га - региональный Росреестр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.25 09:45

Северный флот посетили ветераны ВМФ Международного союза ветеранов независимых государств

Северный флот посетили ветераны ВМФ, входящие в Координационный совет Международного союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств. В составе делегации – генерал-полковник в отставке Василий Волков – председатель Координационного совета Международного союза Международного союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств, контр-адмирал в отставке Александр Дьяконов – заместитель командующего Северным флотом по воспитательной работе в период с 1995 года по 2008 год, Артур Берлов – заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также другие ветераны армии и флота.

В Североморске делегация Международного союза ветеранов отдала дань памяти погибшим в ходе боев за Заполярье воинам. У памятника «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья» состоялась церемония возложения венков и цветов, в которой также приняли участие военнослужащие Северного флота, юнармейцы, кадеты-североморцы, жители города.

«На этой земле выросли выдающиеся люди, герои Советского Союза, моряки, лётчики морской авиации. Не стоит забывать и то, что огромный вклад в оборону Заполярья и восстановление разрушенного хозяйства внесли люди, которые работали в тылу. Лозунг «Народ и армия вместе» и «Всё для фронта, все для победы» актуален, как тогда, так и сейчас. Главная задача, которую решаем мы сегодня – это воспитание молодёжи в духе патриотизма, любви к своему Отечеству, к своей Родине», – сказал на церемонии возложения генерал-полковник в отставке Василий Волков.

«В эти майские дни, во всех уголках нашей необъятной Родины проходит целый цикл торжественных мероприятий, посвященных 80-летию нашей Великой Победы. Надо отметить, что этот год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Здесь, на легендарной североморской земле, это слово звучит особенно торжественно и значимо. Глядя на вас, на подрастающее поколение, на бойцов действующей армии, хочется сказать, что вы настоящая гордость и слава нашей России», – отметил в своем обращении к присутствующим Артур Берлов.

На следующий день, на катере связи, делегация выдвинулась к месту героической гибели сторожевого корабля «Туман» в акватории Баренцева моря, который 10 августа 1941 года в одиночку дал бой трем немецким эсминцам, был потоплен, но так и не спустил флаг.

В координатах гибели была объявлена минута молчания, а на воду был спущен траурный венок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по прибытию в город воинской славы Полярный для гостей была проведена экскурсия по дизель-электрической подводной лодке «Владикавказ».

Помимо подводного корабля ветераны посетили музей боевой славы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, познакомились с образцами современного вооружения и военной техники, использующейся в зоне проведения специальной военной операции.

В Мурманске, в Военно-морском музее Северного флота делегация Международного союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств приняла участие в круглом столе на тему: «Полярные конвои 1941 – 1945 годов».

 

 

 

Фото: https://mil.ru/news/90c6de1e-b946-4320-a38d-09f69f4ede6a

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Комментарий к новости:В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире05:05«К солнцу» - Юбилейный концерт Валерии в Crocus City Hall '2018 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Инспектор Travel». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар укрепился на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая и 2-9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»