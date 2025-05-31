Северный флот посетили ветераны ВМФ Международного союза ветеранов независимых государств

Северный флот посетили ветераны ВМФ, входящие в Координационный совет Международного союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств. В составе делегации – генерал-полковник в отставке Василий Волков – председатель Координационного совета Международного союза Международного союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств, контр-адмирал в отставке Александр Дьяконов – заместитель командующего Северным флотом по воспитательной работе в период с 1995 года по 2008 год, Артур Берлов – заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также другие ветераны армии и флота.

В Североморске делегация Международного союза ветеранов отдала дань памяти погибшим в ходе боев за Заполярье воинам. У памятника «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья» состоялась церемония возложения венков и цветов, в которой также приняли участие военнослужащие Северного флота, юнармейцы, кадеты-североморцы, жители города.

«На этой земле выросли выдающиеся люди, герои Советского Союза, моряки, лётчики морской авиации. Не стоит забывать и то, что огромный вклад в оборону Заполярья и восстановление разрушенного хозяйства внесли люди, которые работали в тылу. Лозунг «Народ и армия вместе» и «Всё для фронта, все для победы» актуален, как тогда, так и сейчас. Главная задача, которую решаем мы сегодня – это воспитание молодёжи в духе патриотизма, любви к своему Отечеству, к своей Родине», – сказал на церемонии возложения генерал-полковник в отставке Василий Волков.

«В эти майские дни, во всех уголках нашей необъятной Родины проходит целый цикл торжественных мероприятий, посвященных 80-летию нашей Великой Победы. Надо отметить, что этот год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Здесь, на легендарной североморской земле, это слово звучит особенно торжественно и значимо. Глядя на вас, на подрастающее поколение, на бойцов действующей армии, хочется сказать, что вы настоящая гордость и слава нашей России», – отметил в своем обращении к присутствующим Артур Берлов.

На следующий день, на катере связи, делегация выдвинулась к месту героической гибели сторожевого корабля «Туман» в акватории Баренцева моря, который 10 августа 1941 года в одиночку дал бой трем немецким эсминцам, был потоплен, но так и не спустил флаг.

В координатах гибели была объявлена минута молчания, а на воду был спущен траурный венок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по прибытию в город воинской славы Полярный для гостей была проведена экскурсия по дизель-электрической подводной лодке «Владикавказ».

Помимо подводного корабля ветераны посетили музей боевой славы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, познакомились с образцами современного вооружения и военной техники, использующейся в зоне проведения специальной военной операции.

В Мурманске, в Военно-морском музее Северного флота делегация Международного союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств приняла участие в круглом столе на тему: «Полярные конвои 1941 – 1945 годов».

Фото: https://mil.ru/news/90c6de1e-b946-4320-a38d-09f69f4ede6a