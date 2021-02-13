Северный флот приготовился действовать в условиях низких температур

Yа Северном флоте приняты меры для проведения боевой подготовки сил и войск в сложных погодных условиях.

В настоящее время по флоту действует предупреждение о низкой температуре воздуха. Ночью в отдельных гарнизонах флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми она опускалась ниже 30 градусов. В этой связи время нахождения военнослужащих на открытом воздухе максимально сокращено. Это касается лиц несущих дежурство и внешнюю вахту.

На кораблях и судах проводятся мероприятия по предотвращению обледенения корпусов. Дежурным буксирам вспомогательного флота поставлена задача ледокольного обеспечения в военных гаванях и других местах базирования надводных и подводных сил флота.

На полигонах сухопутных и береговых войск созданы пункты обогрева личного состава. Проведена дополнительная проверка теплогенерериующих объектов, обеспечивающих военные городки и казарменный фонд. В настоящее время сформированные запасы топлива котельных позволяют обеспечить их бесперебойную работу более полутора месяцев. При этом подвоз жидкого и твёрдого топлива осуществляется бесперебойно.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи со сложной обстановкой на дорогах военнослужащим рекомендовано отказаться от использования личного автотранспорта при поездках на большие расстояния. Служебный транспорт проходит дополнительные проверки технического состояния перед выездами. Всем военным водителям указано на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и особенно - скоростного режима.